Feyenoord mist Senesi, Kökcü en Sinisterra tegen Fortuna Sittard

Samenvatting Vitesse wint bij FC Twente dankzij dubieuze strafschop Tannane in 95ste minuut

0:07 In een wedstrijd waarin slechts werd gescoord uit strafschoppen heeft Vitesse gewonnen van FC Twente. In De Grolsch Veste in Enschede benutte Oussama Tannane er twee, waarvan de laatste in de 95ste minuut.