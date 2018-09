Feyenoord mist nog één miljoen van Lazio na transfer De Vrij

Feyenoord laat het er niet bij zitten. ,,Wij zijn inderdaad verwikkeld in een kwestie rondom de betaling van het derde en laatste deel van de transfersom voor Stefan de Vrij’’, bevestigt woordvoerder Raymond Salomon. ,,De betaling op de juiste bankrekening van Feyenoord door Lazio bleef uit. Daarop heeft Feyenoord diverse rechtsmaatregelen getroffen om het bedrag alsnog te incasseren. Inmiddels heeft Feyenoord via een uitspraak van de Court of Arbitration for Sport meer dan de helft van het openstaande bedrag alsnog ontvangen. Feyenoord is bezig met verdere maatregelen en verhaalsacties om ook het restant te innen. In het belang van het laatste doet Feyenoord hierover verder geen mededelingen.’’