Feyenoord mist buiten de Kuip alle aansluiting met de top

Feyenoord wint vanaf het seizoen 1999-2000 slechts 42,5 procent van haar uitduels en doet daarmee flink onder voor Ajax (58,8 procent) en PSV (57,5 procent). Als we naast het vertoonde spel zoeken naar een reden waarom Feyenoord deze eeuw maar één keer kampioen werd, ligt daar waarschijnlijk de grootste oorzaak.



Tot het begin van deze eeuw lag Feyenoord nog op gelijke hoogte met PSV. Beide clubs wonnen iets meer dan 46 procent van hun uitwedstrijden. Waar PSV sinds 2000 progressie maakt in uitduels, inmiddels ligt het winstpercentage op 50 procent, is Feyenoord behoorlijk achtergebleven met 45,1 procent. Ajax is op vreemd terrein ruim koploper, historisch gezien winst in 54,8 procent van de wedstrijden.



Feyenoord kwam in het kampioensjaar, drie seizoenen geleden, tot elf zeges in de zeventien uitwedstrijden. Dat jaar was voor de Rotterdammers het meest succesvolle op vreemde bodem sinds de eeuwwisseling. PSV en Ajax kwamen deze eeuw al meerdere keren tot dertien overwinningen in zeventien uitduels.