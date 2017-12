Feyenoord met Jørgensen of Vente tegen Heracles?

Giovanni van Bronckhorst weet nog niet of hij Nicolai Jørgensen donderdag mee laat spelen in de achtste finales van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Heracles Almelo.



,,Jørgensen is morgenavond beschikbaar, maar heeft een moeilijke week achter de rug. Hij heeft de laatste dagen wel kunnen trainen. Ik beslis morgen of hij start of niet'', aldus de trainer van Feyenoord woensdag.



Jørgensen deed zondag in de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam niet mee wegens familieomstandigheden. Zijn plaats werd ingenomen door Dylan Vente, die één keer scoorde in het door Feyenoord met 7-0 gewonnen duel.



,,Het is de snelste weg naar Europa, en de snelste weg naar een prijs'', aldus Van Bronckhorst, die in de eredivisie met Feyenoord op de vijfde plaats staat. ,,Het verhoogt de druk niet. Elk jaar wil je een prijs winnen, en de laatste jaren lukt dat. We weten dat we in een goede fase zitten en vertrouwen hebben. Dat moeten we nu doorzetten.''

Verdedigers Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden, Ridgeciano Haps en Miquel Nelom ontbreken wegens blessures tegen Heracles.