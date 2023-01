Feyenoord meldt zich opnieuw voor Ramiz Zerrouki: ‘In de zomer gunnen we hem een transfer, maar nu niet’

„Het is alleen vervelend dat we hier vlak voor het begin van de tweede seizoenshelft mee worden geconfronteerd. Wij willen optimaal presteren. Dit geeft altijd onrust”, aldus Streuer.



Feyenoord probeerde in de zomer de 24-jarige middenvelder uit Amsterdam ook al naar De Kuip te halen. Vooral trainer Arne Slot toonde zich zeer gecharmeerd van Zerrouki. FC Twente weigerde echter mee te werken aan een verkoop. De club zat en zit niet in een situatie dat het spelers moet verkopen.

Zerrouki toonde zich teleurgesteld, maar legde zich wel bij de houding van zijn werkgever neer. Zerrouki speelde vervolgens een prima eerste deel van het seizoen. De verwachting is dat Zerrouki in de zomer sowieso wordt verkocht. Zijn contract in Enschede loopt tot de zomer van 2024.

Dat Feyenoord nu in de winterperiode alsnog een poging gaat wagen komt mede door de blessure van Quinten Timber. De middenvelder is er een tijdje uit vanwege een blessure aan een middenvoetsbeentje. Feyenoord is door de meniscuslessure van Gernot Trauner ook op zoek naar een verdediger voor de komende maanden.

Zerrouki speelde van 2006 tot 2016 in de jeugdopleiding van Ajax. Op zijn achttiende stapte hij over naar FC Twente, waar hij nu op vier goals en drie assists in 85 wedstrijden staat. Dit seizoen scoorde de 17-voudig international van Algerije nog niet in achttien wedstrijden.

Voor FC Twente begint de tweede seizoenshelft vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen Emmen. Feyenoord hervat de competitie zondag (12.15 uur) met de uitwedstrijd bij FC Utrecht. „Hoewel Feyenoord nu bovenaan staat, zijn ze nog niet uit het zicht verdwenen”, zegt Twente-trainer Ron Jans. Met andere woorden: de trainer ziet de Rotterdammers in deze fase nog als een directe concurrent. „In de zomer gunnen we Ramiz een mooie transfer, maar nu willen we dat hij blijft. Het seizoen duurt nog twintig duels, we willen niet één van onze betere spelers midden in het seizoen verkopen terwijl we nog voor alles in de race zijn.”

Volledig scherm Ramiz Zerrouki. © Pro Shots / Ron Jonker