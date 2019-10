Feyenoord lijdt bijna 6 miljoen euro verlies

Statistieken en opstellingen Slot kan Van Gaal evenaren, ADO jaagt op zeldzame zege op Ajax

17:38 FC Groningen en RKC openen vanavond speelronde negen van de eredivisie. De kraker van morgen is Vitesse - FC Utrecht. De ploegen die een mooie Europese week beleefden komen op zondag in actie, waarbij het altijd beladen duel tussen ADO Den Haag en Ajax het meest in het oog springt. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureaus OPTA en Gracenote blikken we vooruit.