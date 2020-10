Feyenoord legt hoogaangeschreven Milambo voor drie jaar vast

Door Mikos Gouka

,,Toen ik tien jaar was en via mijn amateurclub De Musschen in Rotterdam bij Feyenoord terechtkwam, werd een contract verdienen al snel mijn eerste doel’’, zegt Milambo. ,,Dat het is gelukt is mooi. Ik ben trots, maar er is meer om te bereiken. Dit moet pas het begin zijn.’’

Toen scouts van Manchester United op het toneel verschenen, vreesden supporters van Feyenoord het zoveelste vroege vertrek van een talent op Varkenoord. En dat Milambo een talent is, is wel duidelijk. Hij is pas 15 jaar en speelt al in Feyenoord Onder-18. Dat er interesse was van grote clubs uit het buitenland, deed hem niet zoveel, zegt Robert Pot die het talent samen met fiscalist Ognjen Bajovic begeleid. ,,Antoni is een jongen uit Rotterdam Zuid’’, zegt Pot, zoon van assistent trainer Cor Pot. ,,Die heeft één ding in zijn hoofd en dat is als Rotterdammer de Kuip halen. Dat buitenland komt later wel.’’

Milambo, speler van Oranje onder 16 jaar, knikt. ,,Eerst een contract en nu knokken om ooit te kunnen debuteren in het eerste elftal van mijn club’’, zegt de speler. ,,Als dat mij lukt, wil ik een echte basisspeler van Feyenoord worden. Ik woon vlakbij Lutsharel Geertruida, hij heeft deze weg al bewandeld. Ik praat weleens met hem. Hij zegt dat ik hard moet werken en geduld moet hebben. Ik luister goed naar hem.’’

Enorme drive

Milambo is een aanvallende middenvelder wiens naam op Varkenoord al geruime tijd hoog genoteerd staat. Feyenoord heeft snode plannen met het talent en is blij dat met de ondertekening van het contract de kapers op de kust uit de Engelse Premier League voorlopig zijn verjaagd. ,,Antoni moet uiteraard nog wel de nodige stappen zetten, daar is iedereen zich van bewust’’, zegt Robert Pot. ,,Maar zijn drive is enorm, hij wil echt heel graag die Kuip bereiken. Zaak is dat hij nuchter blijft maar met twee ouders die hem in alles steunen, zie ik daar geen probleem in.’’

De speler zelf weet wat hij wil. ,,Ik speel graag op tien als diepste middenvelder. Fysiek moet ik nog groeien, ik speel wekelijks tegen jongens die allemaal ouder zijn. Maar dat is een goede leerschool en die heb ik nodig om daar te komen waar ik ooit wil zijn: in een volle Kuip.’’

Volledig scherm Robert Pot, Antoni Milambo en Ognjen Bajovic. © AD