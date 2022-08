Feyenoord legt Braziliaanse aanvaller Igor Paixão vast tot 2027

De Cristiano Ronaldo van Willem II weet het nu zeker: ‘Zou zo’n loopstraf nooit meer accepteren’

Voor straf kilometers rennen, zoals de Manchester United-spelers moesten doen van hun trainer Erik ten Hag? Het staat in het niets tot wat de voetballers van Willem II in 1999 overkwam. Arno Arts, dragende speler in die tijd van de Tilburgers: ,,Nu zeg je: wat zijn we een stel watjes geweest dat we niet in opstand zijn gekomen.”

15 augustus