Feyenoord leeft zich uit in Belgrado en kan kwartfinales al bijna niet meer mislopen

Partizan Belgrado heeft een bloedfanatieke supportersschare, maar voetballend bleek de ploeg mijlenver achter te liggen bij Feyenoord. De Rotterdammers bleken aanvankelijk vrijgevig bij de twee tegentreffers, maar de ploeg van Arne Slot compenseerde dat ruimschoots door zelf liefst vijf keer raak te mikken: 2-5.



Het goede gevoel dat Slot moet hebben gehad zo halverwege de eerste helft, moest langzaam toch zijn overgegaan in een iets meer knagende gemoedstoestand. Feyenoord heerste in het kolkende Partizan Stadion. De snelle 1-0 achterstand, na een rake uithaal van veteraan Bibras Natchom bracht de ploeg in Servië ook geenszins van slag. De Rotterdammers antwoordden zelfs razendsnel met de verdiende gelijkmaker van Jens Toornstra. De middenvelder combineerde met Luis Sinisterra en schoof de bal via de paal achter keeper Aleksandar Popovic. En na die treffer moest Partizan steeds verder achteruit, het balbezit aan de bezoekers latend.

Maar met de rust in zicht stond het nog altijd 1-1 in Belgrado in de achtste finale van de Conference League. Uiteraard geen tussenstand om je voor te schamen, maar Feyenoord had nauwelijks iets te duchten van de vooraf zo opgehemelde koploper in de Servische competitie. Slot had in Belgrado gekozen voor de Engelsman Reiss Nelson op de rechterflank in plaats van Alireza Jahanbakhsh. Zoals al langer bekend verving Jens Toornstra de geschorste Guus Til als diepste middenvelder. En op de positie van rechtsback was het weer stuivertje wisselen tussen Lutsharel Geertruida en Marcus Pedersen. Dit keer bleef de Noor op de bank naast Slot.

De veranderingen in de ploeg hadden geen negatief effect op het veldspel van de Rotterdammers. Maar zoals vaker dit seizoen drukte de ploeg van Slot het veldoverwicht niet uit in doelpunten, terwijl ook keeper Popovic bepaald geen verpletterende indruk achterliet.

Direct na rust liet Feyenoord zich ook nog eens verrassen. Tyrell Malacia gaf meteen een corner weg en Nemanja Jovic, de invaller voor Natcho, schoot de bal 44 tellen na de hervatting achter Justin Bijlow. De Servische aanhang zette nog maar eens een tandje bij op de tribunes al dromend van een plek in de kwartfinale.

Maar toen maakte Feyenoord definitief duidelijk wie de beste ploeg was in Belgrado. Al snel was het weer 2-2. Cyriel Dessers raakte de bal, wederom op aangeven van Sinisterra, allerminst goed, maar Popovic slaagde er niet in om de bal te keren. En de keeper was even later weer kansloos. De actie van Sinisterra was bijzonder fraai. Reiss Nelson leek een strafschop te verdienen, maar arbiter Maurizio Mariani past de voordeelregel toe. Lutsharel Geertruida mocht aanleggen en passeerde Popovic: 2-3.

Luis Sinisterra besefte dat schieten op de doelman lucratief kon zijn. De uithaal van de Colombiaan betekende de 2-4 en brak Partizan definitief. Dertien minuten voor tijd maakte Toornstra de 2-5.

Met de thuiswedstrijd in de Kuip, volgende week donderdag, moet Feyenoord de klus simpel kunnen klaren en zich bij de beste acht in de Conference League voegen. De supporters die al een vliegticket boekten richting Tirana voor eind mei lijken het annuleren voorlopig nog even te kunnen uitstellen.

Cyriel Dessers was goed voor een goal en een fraaie assist op aanvoerder Jens Toornstra, die twee keer scoorde in Belgrado.

