Feyenoord koestert jonge Dylan Vente: ‘Hij is een complete spits’

Door Mikos Gouka



Giovanni van Bronckhorst wilde er weinig over kwijt. Nee, Robin van Persie is doorgaans niet in staat om vier dagen na een wedstrijd alweer in actie te komen. En ja, hij is pas net terug van een spierblessure. Het verfoeide kunstgras in Emmen? Niet de favoriete ondergrond van de topscorer aller tijden van Oranje, dat is bekend. ,,Maar Robin kan ook op kunstgras spelen. Vorig seizoen scoorde hij nog tweemaal uit tegen PEC Zwolle’', zei Van Bronckhorst. ,,We kijken zaterdag hoe hij er fysiek voor staat, maar de intentie is om hem gewoon mee te nemen.”



Dat klinkt niet alsof Van Persie in de basis zal staan. En in dat geval valt Van Bronckhorst terug op Dylan Vente, nog altijd pas 19 jaar. Tegen Vitesse mocht hij ook aan de aftrap verschijnen, verder kreeg hij dit seizoen zes invalbeurten. Tot scoren kwam hij daarin niet.