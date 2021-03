Feyenoord keek volop beelden AZ-uit terug, al zat overtreding Berghuis er niet tussen

Feyenoord verwerkte de 4-2 nederlaag in Alkmaar tegen AZ deze week op het trainingsveld met twee nieuwe spierblessures. Rechtsback Bart Nieuwkoop is er voorlopig niet meer bij door een hamstringblessure, een dag voor de wedstrijd tegen VVV liep ook de Duitser Christian Conteh deze kwetsuur op. De bij St. Pauli weggehaalde speler, die zo’n 450.000 euro heeft gekost, is tot op heden bepaald geen succes geworden in de Kuip.

Door Mikos Gouka



Voor de wedstrijd tegen VVV was hij toch niet in beeld bij Dick Advocaat om opeens speeltijd te krijgen. De trainer ziet op het trainingsveld wel Nicolai Jørgensen opleven in een rol als diepste middenvelder. Een positie die hem de komende weken misschien wel meer speeltijd kan opleveren, zeker nu Feyenoord van de eerstvolgende vier wedstrijden driemaal in de Kuip tegen laagvliegers speelt. Na VVV volgt PSV uit, vervolgens komen Emmen en Fortuna Sittard naar Rotterdam.

,,Die wedstrijden moeten punten opleveren’', zegt Dick Advocaat, die weigert nu al de rekening op te maken. ,,Dat is echt onzin, er zijn nog tien wedstrijden. We hebben nog alle kans om weer te klimmen.’'

Zeker nu Vitesse en AZ elkaar ontmoeten is er een kans voor Feyenoord om in te lopen op de concurrenten. Dan moet het beter dan in de wedstrijd zondag tegen AZ. ,,Al ging dat 65 minuten goed, maar we maakten teveel persoonlijke fouten. Dat kan, maar dit waren er vier en dat is teveel.’’

Volledig scherm Koen Stam. © Pro Shots / Toon Dompeling

De spelers drongen recent aan op meer mogelijkheden om de wedstrijdbeelden terug te kijken. Sinds Koen Stam is toegevoegd aan de technische staf als vervanger van Zeljko Petrovic zitten de spelers steeds vaker naar een beeldscherm te turen. Hoe gaat dat eigenlijk op trainingscomplex 1908? Kiezen de spelers de beelden die ze terug willen zien of selecteren de trainers de beelden. ,,We kijken naar de goede dingen, maar zeker ook naar de fouten die zijn gemaakt’', zegt Dick Advocaat. ,,Denk dan aan momenten waar een speler meeloopt waar hij beter had kunnen blijven staan of andersom. Daar praat je over en je vraagt de speler waarom doe je dit in plaats van dat.’'

Het moment waarop Steven Berghuis zijn hoofd verloor en de Griekse AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos hard raakte, is dat ook nog teruggekeken door de spelersgroep die graag meer beelden wil bekijken? ,,Ik heb de beelden uitgezocht en dat moment zat er niet bij’', zei Advocaat. ,,Of hij er zelf nog om vroeg? Nee. De blessure die hij opliep, die is genezen. Hij kan spelen.’'

Nieuwkoop zal worden vervangen door Lutsharel Geertruida, die lange tijd de eerste keus was als rechtsback, maar recent zijn plek verloor aan de Zeeuw. ,,Nieuwkoop is wat scherper defensief, Geertruida heeft aanvallend iets meer. Beide spelers ontlopen elkaar niet veel, maar we hebben op een gegeven moment de wissel gemaakt’', aldus Advocaat.