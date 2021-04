Feyenoord kan na nieuwe testronde op corona opgelucht ademhalen

De Kuip is klaar om weer supporters te ontvangen: ‘Laatste thuiswed­strij­den Feyenoord mét publiek’

12:56 Kuip-directeur Jan van Merwijk popelt om weer supporters in Stadion Feijenoord te ontvangen. Zeker nu overal in het land experimenten zijn gestart met bezoekers bij evenementen, en zelfs publiek bij het Eurovisie Songfestival wordt ontvangen, is het wat hem betreft hoog tijd om de poorten van het stadion weer open te zetten. ,,Ik hoop op de laatste thuiswedstrijden van dit seizoen.’’