Feyenoord kan mee, als de bal maar stilligt

Door Mikos Gouka



PSV is soeverein koploper in eigen land, na acht gewonnen eredivisiewedstrijden op een rij. Ajax presteert vooralsnog vooral knap in Europa. En Feyenoord? Dat speelt stroperig, kan maar mondjesmaat de vrije man vinden en is amper in staat een tegenstander kapot te spelen. Het zogenaamde positiespel, de manier om door snelle en nauwkeurige combinaties tot scoringskansen te komen, is al langer een punt van zorg in de Kuip.



En zelfs nu, zonder midweekse, energie­slurpende verplichtingen in Europa en met een hypermodern, gloednieuw trainingscomplex genaamd 1908 tot zijn beschikking, krijgt Feyenoord de automatismen er maar niet in geslepen. PSV en Ajax voetballen simpelweg beter en pakten tot dusver ook meer punten dan de Rotterdammers, die zondag in de Kuip PEC Zwolle treffen.