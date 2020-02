Feyenoord kan leven met gecancelde kraker bij AZ: ‘Het moet wel veilig zijn’

Prachtige reeks

Feyenoord had uiteraard wel graag in actie gekomen omdat op dit moment de volledige selectie fit is. Bovendien zijn de Rotterdammers bezig aan een prachtige reeks van tien wedstrijden zonder een nederlaag. ,,Maar AZ tegen Feyenoord, die moet onder de best mogelijke omstandigheden worden gespeeld’’, zegt aanvoerder Steven Berghuis. Afkeuren is dan ook een logisch besluit. ,,Ik heb bij AZ gespeeld. Het waait daar altijd. En zeker als er storm wordt voorspeld.’’