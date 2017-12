Feyenoord jaagt op eerste zege in laatste vijf thuisduels

In de eredivisie staat dit weekend speelronde 14 op het programma. Van de traditionele top drie speelt alleen Ajax thuis. Feyenoord jaagt vanavond op de eerste zege in de laatste vijf thuiswedstrijden, zo blijkt uit de cijfers van statistiekenbureau Opta.

PEC Zwolle - FC Utrecht (vrijdag 20.00 uur)

Youness Mokhtar (PEC) en Zakaria Labyad (FC Utrecht) zijn de mannen die in de gaten moeten worden gehouden. Mokhtar staat dit seizoen al op meer goals of assists (7 - 5 treffers, 2 assists) dan vorig seizoen (6), ondanks dat hij pas twaalf eredivisieduels heeft gespeeld (24 in 2016/17). Alleen Hirving Lozano (13) was dit seizoen goed voor meer goals en assists dan Zakaria Labyad (11), die in zijn laatste drie eredivisieduels vier keer scoorde en twee assists gaf.

ADO Den Haag - FC Groningen (zaterdag 18.30 uur)

FC Groningen zal de aanhef van het Haags Kwartiertje goed in de gaten houden, want ADO incasseerde in de laatste acht eredivisieduels alleen doelpunten in het eerste kwartier (5) of het laatste kwartier (4) van de wedstrijd. Erik Falkenburg kan zijn 250ste eredivisieduel spelen; van zijn eerste 249 speelde hij er alleen meer tegen PSV (17) en Feyenoord (16) dan tegen FC Groningen (15).

FC Twente - Ajax (zaterdag 18.30 uur)

Ajax wist van alle huidige eredivisieploegen alleen tegen FC Twente niet tot een uitzege te komen in de laatste vier seizoenen (G3, V1). Ajax is de enige eredivisieploeg die nog geen treffer van buiten het strafschopgebied incasseerde, de laatste tegentreffer voor de Amsterdammers van buiten de zestien werd gemaakt door Jürgen Locadia (op 23 april 2017 tijdens PSV - Ajax).

Feyenoord - Vitesse (zaterdag 20.45 uur)

Feyenoord is zonder overwinning in de laatste vier thuiswedstrijden in de Eredivisie (G2, V2), de laatste keer dat de Rotterdammers vijf keer op rij niet wisten te winnen in eigen huis was in het seizoen 1990/91 (toen 7 wedstrijden op rij). Alleen Feyenoord (43) kreeg dit seizoen tot nu toe minder schoten op doel tegen dan Vitesse (49).

Willem II - Heracles (zaterdag 20.45 uur)

Willem II treedt voor de 1400ste keer aan in een Eredivisiewedstrijd (W423, G321, V655) en voor de 700ste keer in eigen huis (W287, G156, V256), slechts negen clubs speelden er meer. Heracles wist al achttien uitduels in de eredivisie op rij geen clean sheet te behalen, de langste reeks voor de Almeloërs sinds 2011 (toen 28 duels op rij).

VVV - AZ (zondag 12.30 uur)

De gebroeders Seuntjens stonden tot nu toe twee keer tegenover elkaar op het veld in een competitieduel: Ralf won in dienst van VVV twee keer van het NAC van Mats in het Jupiler League seizoen 2015/16 en kwam één keer tot scoren. AZ is niet alleen de Eredivisieploeg die de meeste tackles inzette (246), maar ook de ploeg die het hoogste succespercentage wat betreft tackles kan noteren (82,1%).

PSV - Sparta (zondag 14.30 uur)

PSV behaalde in zeven van de laatste tien competitieduels met Sparta in eigen huis een clean sheet en pakte hierin 28 van de mogelijke dertig punten (W9, G1) met een doelsaldo van 32-3. Phillip Cocu, de trainer met het hoogste winstpercentage ooit in eredivisieduels (73%; minimaal 75 wedstrijden), gaat voor de vijftigste keer een Eredivisieduel in als trainer van de koploper van de eredivisie, van de voorgaande 49 duels sloot PSV er veertig winnend af (G3, V6).

Roda JC - Heerenveen (zondag 14.30 uur)

Vorig seizoen vielen er vier rode kaarten in de Eredivisieduels tussen Roda JC (3 keer rood) en sc Heerenveen (1 keer rood), minimaal twee meer dan in elke andere dubbele ontmoeting afgelopen seizoen. Het Parkstad Limburg Stadion zag dit Eredivisieseizoen minder doelpunten dan elk ander stadion (12); in de laatste drie duels scoorde geen ploeg vaker dan één keer in het stadion van Roda.

NAC - Excelsior (zondag 16.45 uur)

Excelsior is ongeslagen in de laatste vier wedstrijden tegen NAC (alle competities - W2, G2) en heeft in die wedstrijden een totaal doelsaldo van 10-1. De Bredanaars staan al 300 Eredivisieminuten droog in eigen huis, het laatste thuisdoelpunt van NAC werd gemaakt door Rai Vloet op 16 september tegen FC Groningen.