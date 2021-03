Feyenoord is Leroy Fer voorlopig kwijt

Door Mikos Gouka



Ook Leroy Fer heeft plaatsgenomen in de ziekenboeg van Feyenoord. De middenvelder kampt met een kuitblessure en is volgens trainer Dick Advocaat ‘enkele weken niet inzetbaar’. De trainer van de nummer vijf van de eredivisie mist ook Bart Nieuwkoop en Mark Diemers, terwijl de Duitser Christian Conteh al vrijwel het hele seizoen niet inzetbaar is.

Of de van FC St. Pauli gehaalde buitenspeler een aanwinst kan worden voor Feyenoord, is een vraag die nog niet te beantwoorden is. Conteh viel alleen in de uitwedstrijd tegen RKC in. Dat de Senegalees Aliou Baldé weleens een schot in roos kan blijken te zijn, ligt wel in de lijn der verwachtingen. De 18-jarige Baldé traint inmiddels al enkele weken voluit mee met de selectie en laat op trainingscomplex 1908 dat hij met zijn snelheid en behendigheid een speler is met toekomst. Tegen FC Emmen zit de buitenspeler wederom bij de selectie en gezien zijn prestaties op het trainingsveld is het een kwestie van tijd dat hij zal debuteren in de hoofdmacht van Feyenoord.

Quote Emmen doet het de laatste weken goed, maar als we iets willen moeten we deze wedstrij­den winnen Dick Advocaat, Trainer Feyenoord

Tegen FC Emmen moet de inhaalrace van Feyenoord beginnen. De ploeg moet vier punten goedmaken op nummer vier Vitesse en vijf punten op nummer drie AZ. De laatste ploeg speelt tegen PSV en dus is er een serieuze kans om in te lopen, denken ze in de Kuip.



,,We spelen nog vijf thuiswedstrijden dit seizoen’’, zegt Advocaat. ,,Daar moet de inhaalslag in worden gemaakt. Emmen doet het de laatste weken goed, maar als we iets willen moeten we deze wedstrijden winnen.’’

Na de wedstrijd tegen FC Emmen waaien veel spelers van Feyenoord uit voor interlandverplichtingen. Bij Jong Oranje zitten Justin Bijlow en Tyrell Malacia. Vooral voor de keeper zijn de drie topwedstrijden met Jong Oranje een mooie kans om te laten zien dat hij weer topfit is. ,,Ik verwacht wel dat hij daar gaat spelen’’, zegt Advocaat. Bijlow concurreert met Kjell Scherpen (Ajax) en Maarten Paes (FC Utrecht), ook doelmannen die niet in het eerste elftal van hun club staan. Dat stond Bijlow zondag ook niet tegen PSV en het is zeer de vraag of hij tegen Emmen wel mag spelen. De kans lijkt groter dat Advocaat eerst Marsman nog laat spelen en de situatie opnieuw bekijkt na de eerste ronde van het EK voor Jong Oranje. ,,Ik zeg er niets over, maar ik zal een eerlijke beslissing nemen’’, zegt Advocaat.

Dat Lutsharel Geertruida niet is opgenomen in de definitieve selectie van Jong Oranje is bij veel supporters van Feyenoord in het verkeerdew keelgat geschoten. De rechtsback scoorde dit seizoen al acht keer voor de Rotterdammers. ,,Maar er zijn nog meer spelers met talent opgeroepen bij Jong Oranje. Dat is een knappe selectie. Ik had er als bondscoach een hekel aan als clubtrainers iets riepen over een selectie of over spelers die wel of niet waren opgeroepen. Dat doe ik dan ook niet.’’



Geertruida verloor de concurrentiestrijd met Zeefuik (Hertha BSC) en Timber (Ajax). Dat is meer dan vervelend voor Feyenoord, want de club zit in in financieel noodweer en is er meer dan ooit bij gebaat dat de marktwaarde van spelers omhoog schiet. Geertruida is onderhandeling met Feyenoord om zijn contract in de Kuip te verlengen. Een akkoord is er echt nog niet en volgens de club is dat ook nog niet nabij.

