Feyenoord is gewaarschuwd: José Mourinho struikelde in knock-outfase nooit over Nederlandse club

Om de halve finales van de Europa League te bereiken, moet Feyenoord vanavond voor een unicum zorgen. Zowel AS Roma als een club met José Mourinho aan het roer struikelde in de knock-outfase van een Europees toernooi nog nooit over een Nederlands team. Feyenoord verdedigt in Rome de 1-0-overwinning van vorige week in de Kuip.

Mourinho kan uitstekende statistieken overleggen tegen Nederlandse clubs. Van de twaalf wedstrijden won hij er negen en eindigde er één in een gelijkspel. Alleen in de Kuip stapte hij twee keer als verliezer van het veld: 1-0 met Manchester United in de groepsfase van de Europa League (2016/2017) en de nipte nederlaag van vorige week door een doelpunt van Mats Wieffer.

Twee keer hield de Portugees een Nederlandse ploeg van een grote Europese prijs. In het seizoen 2016/2017 was hij met Manchester United in de finale van de Europa League te sterk voor Ajax (waarvan hij ook al vijf keer won in de groepsfase van de Champions League met Real Madrid). Afgelopen seizoen ging Feyenoord voor de bijl tegen AS Roma in de eindstrijd van de Conference League.

AS Roma bewaart sowieso goede herinneringen aan duels met een Nederlandse opponent. De vijf ontmoetingen in de knock-outfase vielen telkens uit in het voordeel van de Italiaanse club. Naast de gewonnen finales tegen Ajax en Feyenoord werd PSV uitgeschakeld in de Europa Cup II (1968/1969), Ajax in de Europa League (2020/2021) en Vitesse in de achtste finales van de Conference League van vorig seizoen.

Feyenoord specialist in kwartfinales

Heeft Feyenoord dan statistisch gezien niets om zich aan vast te klampen? Zeker wel, want in Europese kwartfinales hebben de Rotterdammers een uitstekende staat van dienst. Van de twaalf pogingen werden er acht bekroond met een plaats in de halve finales. De laatste drie kwartfinales werden zelfs allemaal overleefd: tegen Borussia Mönchengladbach (1995/96, Europa Cup II), tegen PSV (2001/02, UEFA Cup) en tegen Slavia Praag (2021/22, Conference League).

Als Feyenoord in de knock-outfase begint met een thuiszege, loopt het bovendien meestal goed af. Van de 28 keer dat een zege uit de Kuip werd meegenomen naar vreemde bodem, ging het slechts vijf keer mis. Daarbij moet wel aangetekend worden dat Feyenoord in de Europa League maar één van de laatste zeventien uitduels won: 0-3 tegen Standard Luik in de groepsfase van 2014/2015.

Kansen vanaf de stip

Mocht het op penalty’s uitdraaien vanavond, dan zijn de cijfers in het voordeel van Feyenoord. Twee keer moest een Europese tweestrijd vanaf de stip beslist worden en beide keren liep dat voor Feyenoord goed af: in 1991/1992 tegen FC Sion in de Europa Cup II en tien jaar later in de kwartfinale tegen PSV op de route richting de eindzege in de UEFA Cup.

Waar de meeste statistieken vooral een inkijkje geven in het (verre) verleden, bieden de recente cijfers van Santiago Giménez juist goede hoop voor vanavond. De Argentijn scoorde dit Europese seizoen al vijf keer en heeft per treffer gemiddeld maar 63 minuten nodig. Er is slechts één speler met minimaal vijf Europese doelpunten die het nóg beter doet, niemand minder dan Erling Haaland (11 goals, gemiddeld 45 minuten). De Noor gaf gisteren al het goede voorbeeld door in de Champions League de halve finale te bereiken.

Programma Europa League

