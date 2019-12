Feyenoord in eigen Kuip op jacht naar het linkerrijtje

Door Mikos Gouka



De race naar een ticket voor Europees voetbal, die duurt wat ­Feyenoord betreft nog wel even voort. Het is er eentje van de lange adem, voorspellen ze al weken in Rotterdam. Maar morgen in de Kuip tegen nummer 14 PEC Zwolle kan de ploeg eindelijk weer eens een plekje veroveren in het linkerrijtje. ,,Straks in mei, dan volgt pas de afrekening’’, zegt trainer Dick Advocaat. ,,Niet nu. Daarom zei ik ook dat ik de wedstrijd tegen FC Groningen ­helemaal niet bepalend vond voor onze status.’’



De eerste stap is dus de sprong naar het linkerrijtje. Daar waar ­Feyenoord maar na vijf van de veertien speelronden stond. Voor het laatst na speelronde 9, toen de Rotterdammers op plek 9 bivakkeerden. Feyenoord stond dit seizoen in de eredivisie nog niet hoger dan plaats 6. ,,Ik denk echt dat we aan het einde van de rit gewoon op een plek staan die ons naar Europees voetbal brengt of kan brengen’’, zegt Advocaat voortdurend.