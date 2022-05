Feyenoord hoopt op nieuwe vijfklapper tegen Fortuna

Podcast | ‘Marseille zal niet onder de indruk zijn van een dampende Kuip’

Een terugblik op de halve finales in de Champions League. De twinkelende ogen van Slot als hij praat over Guardiola. Een dampende Kuip voor Feyenoord-Olympique Marseille. Omgaan met druk bij hele grote wedstrijden en het Zoommodel van Erik ten Hag. Etienne Verhoeff bespreekt het in een nieuwe AD Voetbalpodcast met Sjoerd Mossou.

