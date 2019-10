Feyenoord hoopt dat Dick Advocaat nu wel wil

Toen Giovanni van Bronckhorst begin dit jaar bekendmaakte te vertrekken bij Feyenoord, was Advocaat ook de eerste kandidaat voor Feyenoord om hem op te volgen. Advocaat merkte echter al snel dat er een negatieve tendens was bij de fans van Feyenoord en besloot af te zien van een stap naar de Kuip. Tien maanden later wordt Advocaat toch weer gezien als de ideale kandidaat bij Feyenoord, nu om de opgestapte Stam op te volgen. Advocaat werd vorig seizoen nog zesde met FC Utrecht en won daarna de play-offs om Europees voetbal, maar is nu alleen nog analyticus bij Champions League-wedstrijden op Veronica.

Enquete Poll Wie moet Feyenoord uit het slop halen? Dick Advocaat

Henk Fraser

Maurice Steijn

Fred Rutten

John van den Brom

Dirk Kuyt

Leonid Sloetski

Als Feyenoord nog iets wil dit seizoen is dit het moment voor een koerswijziging. De club zit nog in het nationale bekertoernooi, zonder overigens één wedstrijd in actie te zijn gekomen. Overwintering in Europa is nog altijd mogelijk, zeker als de ploeg in de eigen Kuip de komende weken BSC Young Boys en Rangers nog weet te verslaan. En in de competitie moet een sprong naar plek vier of vijf nog altijd tot de mogelijkheden behoren.

Volledig scherm Dick Advocaat tijdens een training van Feyenoord in 2016 als adviseur. © ANP

Advocaat pakte eerder interim-klussen aan bij FC Utrecht en Sparta en in de Kuip denken ze dat hij met zijn aanstekelijke enthousiasme iets los kan maken in Rotterdam. Het negatieve sentiment rond hem is inmiddels grotendeels verdwenen na de erbarmelijke start van Feyenoord dit seizoen. Het is ook zo’n beetje het enige negatieve sentiment dat is omgedraaid de laatste maanden.