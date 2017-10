Feyenoord hoopt dat blessure Tapia meevalt

Van Bronckhorst: Genoeg grote kansen gekregen, maar scoren niet

23:13 Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord hield zich na de doelpuntloze remise (0-0) tegen PEC Zwolle op de vlakte. ,,Dit zegt niks over onze wedstrijd dinsdag in de Champions League tegen Sjachtar'', verzekerde hij bij FOX Sports. ,,We hebben nu gewoon twee punten verloren. En dat was niet nodig geweest.''