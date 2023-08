Feyenoord heeft beet, maar Almere City komt voor langverwachte aanvaller Luka Ivanusec te vroeg

Luka Ivanusec is inmiddels in Rotterdam, de Kroaat zal spoedig officieel gepresenteerd worden als nieuwe aankoop van Feyenoord. De wedstrijd tegen Almere City komt nog te vroeg voor de Kroatisch international, die donderdagavond in tranen het speelveld verliet bij Dinamo Zagreb dat net Sparta Praag met 3-1 had verslagen in de play-offs voor de poulefase van de Europa League.