Feyenoord grijpt naast winnaarsbonus van 2 miljoen euro, teller blijft op 13 miljoen staan

Podcast | ‘Aftellen naar het laatste uitje van het seizoen voor Feyenoord’

Met een fitte selectie is Feyenoord klaar voor de finale van de Conference League. In Tirana is AS Roma de tegenstander. En de hoofdstad van Albanië loopt vol met fans van beide teams. Etienne Verhoeff bespreekt de sfeer, maar ook de sportieve kanten met Mikos Gouka in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

25 mei