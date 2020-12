Feyenoord gooit het roer helemaal om: nieuwe trainer én een nieuwe organisatie

Video Menig, Van Bergen of Götze: wie maakte het doelpunt van de week?

6 december Ook in de elfde speelronde vielen er weer volop fraaie goals in de eredivisie. Uiteraard kan er maar één iemand de mooiste maken. Wordt het Queensy Menig (FC Twente), Mario Götze (PSV) of Mitchell van Bergen (Heerenveen)? Stem hieronder op jouw favoriet.