Feyenoord fris, fruitig en getraind naar het weekend toe

Door Mikos Gouka



De woorden van Jens Toornstra dekten de lading wel. De winst in Heerenveen met vijf doelpunten was uiteraard zeer welkom. Maar de plotselinge inhaalrace van de Friezen, die in de laatste twintig minuten bijna de enorme achterstand van 0-4 nog repareerden, is een flink punt van zorg. ,,Dát blijft deze week hangen en dat is vervelend’’, zegt Toornstra.



En dat klopt. Waar concurrenten als Ajax en PSV zaterdagavond na overwinningen tegen Emmen en PEC Zwolle al snel doorschakelden naar de belangrijke Europese ontmoetingen met Dinamo Kiev en BATE Borisov, moeten ze in de Kuip dit seizoen voortdurend een week wachten om critici eventueel weer van repliek te kunnen dienen.



Drie tegentreffers tegen een elftal dat al op de rug lag. Tel de twee tegendoelpunten in Doetinchem tegen degradatiekandidaat De Graafschap en het kwartet Europese treffers van AS Trencín daarbij op en iedereen zal constateren dat er nog volop werk aan de winkel is in Rotterdam.



En juist daar heeft trainer Giovanni van Bronckhorst nu alle gelegenheid voor. Feyenoord mist de midweekse verplichtingen en kan op het nieuwe trainingscomplex 1908 dag na dag progressie gaan boeken. Waar Ajax en PSV moeten herstellen van Europese inspanningen, kan Feyenoord fris en fruitig toeleven naar het weekeinde.