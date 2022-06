Feyenoord fors gestraft door UEFA: deel Kuip moet dicht, geen fans bij uitduel en wéér een geldboete

Daley Blind heeft boodschap voor criticas­ters: ‘Je hoeft niet altijd snel te zijn’

Met twee beslissende voorzetten had Daley Blind een redelijk aandeel in de ruime zege van het Nederlands elftal op België (1-4) in het Koning Boudewijnstadion van Brussel. ,,Je hoeft dus niet snel te zijn om diepgang te hebben”, knipoogde hij na het laatste fluitsignaal even naar zijn criticasters. “Zo kan het dus ook.”

