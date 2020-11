Feyenoord en Sparta met rouwbanden voor Doesburg

Blosje keert terug bij PSV: ‘We hebben nu geen coronage­val­len meer’

20 november Trainer Roger Schmidt van PSV begroette de afgelopen dagen de internationals van de Eindhovense club weer na een periode bij hun nationale ploegen. ,,Alleen Ibrahim (Sangaré, red.) is nog niet terug. Zijn reis vanuit Madagaskar duurt iets langer dan verwacht”, zei de coach. Hij lijkt dit weekend inzetbaar, al wil Schmidt hem eerst nog even aan het werk zien. ,,Een aantal spelers is nog wat vermoeid, maar iedereen is blij om terug te zijn en lijkt fit.”