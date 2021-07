Feyenoord-directeur Arnesen trekt stekker uit gesprekken met Geertruida

,,We hebben vier maanden lang gesproken met het management van Lutsharel. We hebben hem een goede aanbieding gedaan”, zegt Arnesen. ,,Maar tot overeenstemming zijn we helaas niet gekomen.”



Dat betekent normaal gesproken dat de 21-jarige Lutsharel Geertruida geen nieuw contract tekent in De Kuip. Arnesen: ,,Meer bieden dan dat we nu hebben gedaan kunnen we niet.”



De huidige verbintenis van Geertruida loopt medio 2022, dus aan het einde van dit nog jonge seizoen, af. Vanwege een knieblessure is Geertruida nog niet van de partij, maar de verwachting is dat hij in oktober kan aansluiten bij de ploeg van Arne Slot.