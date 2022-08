Feyenoord-debutant Javairô Dilrosun straalt na fraaie goal: ‘In de eredivisie krijg je meer ruimte’

Javairô Dilrosun keek met een goed gevoel terug op zijn debuut voor Feyenoord. De 24-jarige aanvaller maakte in de met 2-5 gewonnen wedstrijd bij Vitesse op fraaie wijze de derde treffer. Na ruim een uur spelen, bij een stand van 2-2, plaatste Dilrosun de bal vanaf de zijkant van het strafschopgebied over doelman Jeroen Houwen in de verre hoek.

,,Ja, dat deed ik bewust”, aldus Dilrosun bij ESPN. ,,Ik heb ‘m net nog even teruggekeken. En je ziet ook dat ik wel echt naar het doel keek. Ik probeerde eerste buiten om te gaan, maar dat werkte niet. Toen haalde ik de bal terug en draaide ik naar binnen.”

De oud-speler van Hertha BSC begon als linksbuiten tegen Vitesse en wisselde gedurende het duel met de Zweed Patrik Wålemark van kant. ,,Soms sta ik liever links en soms liever rechts. Vandaag begon ik wat stijfjes”, zei Dilrosun. ,,De trainer geeft ons daar de vrijheid in, zolang je maar hard werkt.”

De eerste dagen bij Feyenoord moest Dilrosun even wennen. ,,Arne Slot eist heel veel van de spelers. Ik denk dat het een hele goede trainer is.”

De enkelvoudig international kende zondag wat zenuwen. ,,Ik heb wel in grote competities gespeeld, maar hier kent niemand me echt nog. En iedereen kijkt hier mee. Ik wil me graag aan de Nederlanders laten zien.”

Slot begreep het nerveuze gevoel bij Dilrosun wel. ,,Hij is niet echt bekend hier. En als je dan vandaag het veld opkomt en het volle uitvak ziet, dan weet je wat deze club voor deze mensen betekent”, aldus de coach, die veel vertrouwen heeft in de geboren Amsterdammer. ,,Hij is fitter aan het worden, dat merk je. Dat deze speler kwaliteiten heeft, hebben we vandaag wel gezien.”

De van Ajax overgekomen Danilo scoorde tegen Vitesse twee keer. De 23-jarige Braziliaan zei na afloop dat zijn doelstelling is om dit seizoen tot twintig treffers te komen. Dilrosun heeft ook een ‘target’, zei hij, maar die houdt hij liever voor zichzelf. ,,Ik heb de laatste jaren bij best veel verdedigende ploegen gespeeld. Nu speel ik bij een aanvallende ploeg. In de eredivisie krijg je best veel ruimte. Het is nu aan mij om het te laten zien.”