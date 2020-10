Feyenoord-clubarts Van Eijck laakt coronakoers KNVB

corona Derby Feyenoord - Sparta op losse schroeven: ‘Ik hou mijn hart vast’

13 oktober Het is nog maar zeer de vraag of de Rotterdamse derby Feyenoord-Sparta zondagmiddag doorgaat. Drie spelers van de Spangenaren zijn positief getest op het coronavirus. De vrees op Het Kasteel bestaat dat meerdere spelers zullen volgen. Technisch directeur Henk van Stee: ,,Of we zondag kunnen voetballen? Dat bepaalt de GGD.”