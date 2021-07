Feyenoord-captain Berghuis voor maximaal 5,5 miljoen naar aartsrivaal Ajax

Tot komende donderdag had Berghuis vakantie gekregen van Feyenoord, maar officieel had hij zich die dag weer op trainingscomplex 1908 moeten melden. Het was alle partijen duidelijk dat een terugkeer op 1908 geen optie meer was. Er had volgens ingewijden zelfs een volledig beveiligingsplan gemaakt moeten worden omdat de aanhang van Feyenoord de stap van Berghuis naar de eeuwige rivaal nogal kwalijk neemt.