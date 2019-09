Feyenoord begon zeven keer nog slechter aan het seizoen

De slechtste seizoenstart ooit beleefde Feyenoord in 1989. Onder de jonge coach Pim Verbeek (33) pakte Feyenoord slechts drie punten in de eerste zeven duels. Dat deed de ploeg met gelijke spelen tegen FC Volendam, FC Groningen en FC Den Bosch. Verder werd er verloren van FC Utrecht, Fortuna Sittard, Haarlem en Vitesse. Feyenoord stond na zeven duels onderaan en werd uiteindelijk slechts elfde dat seizoen. De 0-2 tegen Fortuna in De Kuip (gevuld met 10.000 toeschouwers en met Roelof Luinge als arbiter) op 20 augustus 1989 wordt gezien als een van de dieptepunten in de clubgeschiedenis, ook omdat de wedstrijd werd ontsierd door een veldbestorming door de fans.



Maup Martens was dat seizoen assistent van Verbeek en later Gunder Bengtsson, die in de winterstop boven Verbeek kwam te staan. ,,We hebben met Verbeek de jongste trainer in de eredivisie, die alleen maar een jaartje ervaring bij De Graafschap had. Sommige spelers waren ouder en verder dan hij. Je had dat seizoen allerlei groepjes. Het liep van geen kant en spelers gingen met tegenzin naar de club. Het dieptepunt was toen supporters het veld bestormden tegen Fortuna.” Met veel van de spelers uit deze selectie kwam het nog goed bij Feyenoord, want de club werd in 1993 landskampioen.