Feyenoord al kampioen tegen Excelsior? 'Ik zie PSV heel veel winnen, zelfs met 3-0 van Ajax’

Jens Toornstra blijft ook bij FC Utrecht bescheiden­heid zelve: ‘Eet mijn banaan in de Kuip gewoon kleedkamer verder’

Scoren deed hij nog nooit tegen Feyenoord in de Kuip. Misschien zondag dan maar, wanneer Jens Toornstra (34) met FC Utrecht op bezoek komt in het stadion waar hij grote populariteit geniet. ,,Dan vinden ze me vast geen aardige jongen meer.’’