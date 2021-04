Ferry de Haan nieuwe technisch manager van SC Heerenveen

Bij SC Heerenveen volgt De Haan de naar Ajax vertrokken Gerry Hamstra op. De Haan is al jaren verantwoordelijk voor het selectiebeleid bij Excelsior en zal die rol gaan vervullen bij de eredivisieclub uit Friesland. Bij Excelsior zijn inmiddels de spelersgroep, de staf en het personeel op de hoogte van het vertrek van De Haan. Vandaag of morgen zullen de clubs de transfer melden.

In Kralingen werd De Haan jarenlang geprezen om zijn gedegen en doordachte beleid. Het is niet de eerste keer dat een eredivisieclub naar de diensten van De Haan hengelt. Een rol in de directie bij Feyenoord legde hij in 2019 naast zich neer omdat hij Excelsior er na de degradatie naar de eerste divisie bovenop wilde helpen. Dat is bij de nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie tot op heden nog niet gelukt.