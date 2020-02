Fer: We zijn iemand verloren die ons heel dierbaar was

Het eerbetoon aan de eerder op de dag overleden materiaalman Carlo de Leeuw in het Abe Lenstra-stadion maakte veel emoties los. ,,Een goede vriend met een ontzettend groot Feyenoordhart is niet meer. Het was moeilijk om vanavond te voetballen", aldus Fer, die na een kwartier spelen van dichtbij met het hoofd het doelpunt maakte.

Quote Ik ga het later nog wel terugkij­ken Dick Advocaat De 30-jarige Fer had van de huidige spelersgroep van Feyenoord misschien wel de sterkste band met De Leeuw. De middenvelder maakte de oud-prof ook al mee in zijn eerste periode bij Feyenoord, van 2007 tot 2011. Ook was De Leeuw materiaalman bij Oranje, onder meer bij het wereldkampioenschap van 2014. Fer zat destijds ook bij de selectie van de toenmalige bondscoach Louis van Gaal en scoorde, toen ook met zijn hoofd, in de afsluitende groepswedstrijd tegen Chili.

,,We waren zeker close. Iedereen mocht hem, iedereen sprak alleen maar positief over hem. Hij stond voor iedereen klaar", zei Fer, die na zijn doelpunt richting uitvak rende en het doelpunt opdroeg aan De Leeuw. De Feyenoorders betraden het veld met speciale shirts met daarop de tekst 'Carlito, voor altijd in ons hart, amigo'.

Fer: ,,We wilden vandaag echt winnen voor Carlo. Dat dat lukt, maakt het extra bijzonder. Dit was een emotioneel moment op een hele emotionele avond.”

Volledig scherm Feyenoord met een eerbetoon aan Carlo de Leeuw. © BSR Agency

Trainer Dick Advocaat maakte het eerbetoon, met spelers en supporters, na afloop niet mee. De 72-jarige Hagenaar stapte na het laatste fluitsignaal snel naar binnen en nam zichzelf zo een beetje in bescherming, zei hij. ,,Daar kan ik niet zo goed meer tegen. Maar ik hoorde dat het fantastisch was wat ze gedaan hebben. Ik ga het later nog wel terugkijken", zei Advocaat, die met Feyenoord aan een indrukwekkende reeks bezig is. Van de zestien duels die Feyenoord onder zijn leiding speelde, verloren de Rotterdammers er slechts eentje.