Fenna Kalma debuteert in selectie Leeuwinnen

Met de uitverkiezing van Kalma telt de spelersgroep in tien speelsters die wekelijks te bewonderen zijn in de eredivisie.



In vergelijking met de twee gewonnen EK-kwalificatiewedstrijden in september, kan Wiegman dit keer geen beroep doen op Jackie Groenen (Manchester United) en Shanice van de Sanden (Olympique Lyon). Groenen is herstellende van een bovenbeenblessure, terwijl Van de Sanden niet voldoende is hersteld van de enkelkwetsuur, die ze begin deze maand opliep in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Turkije. Kika van Es (Everton) en Lieke Martens (FC Barcelona) zijn er tegen Slovenië en Rusland evenmin bij.



De selectie: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Dominique Bloodworth (VfL Wolfsburg), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Real Betis), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Loes Geurts (Kopparbergs/Göteborg FC), Stefanie van der Gragt (FC Barcelona), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Inessa Kaagman (Everton), Fenna Kalma (FC Twente), Danique Kerkdijk (Brighton & Hove Albion), Lize Kop (Ajax), Desiree van Lunteren (Ajax), Vivianne Miedema (Arsenal), Liza van der Most (Ajax), Aniek Nouwen (PSV), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (Arsenal), Sherida Spitse (Valerenga), Sari van Veenendaal (Atlético Madrid), Ashleigh Weerden (FC Twente) en Lynn Wilms (FC Twente).