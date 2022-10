FC Zürich met nieuwe trainer naar Eindhoven voor duel met PSV

Met video Erik ten Hag jubelt na jubileum­goal Cristiano Ronaldo: ‘700 goals is een waanzinni­ge prestatie’

Een week na de pijnlijke 6-3 nederlaag in de derby bij City heeft Manchester United drie punten gepakt op bezoek bij Everton. De thuisploeg kwam al snel op voorsprong op Goodison Park, maar via goals van Antony en Cristiano Ronaldo (zijn 700ste goal in clubverband) werd het 1-2 voor het team van Erik ten Hag.

