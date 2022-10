FC Zürich gaat protestbrief sturen naar UEFA vanwege ‘extreem politiegeweld in Nederland’

Podcast | 'Als je Alfred Schreuder zo hoort, gaat hij met Ajax gewoon aanvallen tegen Napoli’

Ajax strijdt voor de laatste kans in de Champions League, Kylian Mbappé dreigt weer met vertrek, de eerste ploegen die door zijn in de Champions League zijn bekend en is er een blessuregolf onderweg? Etienne Verhoeff bespreekt deze onderwerpen in de AD Voetbalpodcast met Johan Inan vanuit Napels.

