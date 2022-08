FC Volendam viert eredivisierentree met punt tegen FC Groningen na knappe comeback

De wedstrijd was nog niet begonnen of het eerste relletje bij FC Groningen kwam al aan de oppervlakte. Trainer Frank Wormuth nam Michael de Leeuw niet op in de wedstrijdselectie en dat viel de bewezen goalgetter rauw op zijn dak. Het perspectief op speeltijd voor De Leeuw is troebel, dus lijkt FC Groningen hem liever kwijt dan rijk, al verwachtte De Leeuw meer respect bij deze boodschap.

Tegenstander FC Volendam liet ook een opvallende naam buiten de basis. Aanwinst Henk Veerman begon op de bank en zag hoe Cyril Ngonge FC Volendam al in de tweede minuut welkom heette in de eredivisie. De buitenspeler snoepte de bal af van Francesco Antonucci en schoot vervolgens van afstand hard in de hoek raak. Ngonge had het op zijn heupen in de eerste helft; hij gaf in de 34ste minuut ook de voorzet op de 2-0 van Jørgen Strand Larsen, die de bal voor het intikken had.

Volledig scherm Joey Pelupessy en Cyril Ngonge vieren de 1-0. © Pro Shots / Niels Boersema

Op het moment dat FC Volendam rijp leek voor de slacht rechtte de ploeg zijn rug. Linksback Brian Plat, die tot dan zijn handen vol had aan Ngonge, had een uitstekende actie in huis waardoor hij Daryl van Mieghem vrij voor de keeper zette. De buitenspeler rondde succesvol af in de lange hoek. Trainer Wim Jonk vond het daarna meteen al tijd voor ingrijpen en bracht Veerman binnen de lijnen, met achter hem in de aanval Robert Mühren.

Volledig scherm Henk Veerman viel voor rust al in. © Pro Shots / Niels Boersema

Dit Volendamse duo moet voor het merendeel van de goals zorgen, hoewel het meeste gevaar vandaag kwam van Van Mieghem. Nadat de 2-2 vlak voor rust al in de lucht hing raakte Van Mieghem na de onderbreking de paal, voorafgegaan door een fraaie individuele actie.

De gasten klopten dus steeds nadrukkelijker op de deur. De beloning kwam er twintig minuten voor het einde van de wedstrijd toch via Benaissa Benamar. Hij kopte raak uit een corner van Van Mieghem. De VAR moest eraan te pas komen het doelpunt toe te kennen, omdat onduidelijk was of de bal de lijn had gepasseerd. Neraysho Kasanwirjo was echter nét te laat om een goal te voorkomen.

Het beste was er toen al even af bij FC Groningen, dat zo ondanks een daverend begin een slecht gevoel overhoudt aan de competitiestart. Wel maakte de club een eind aan een serie van zeven nederlagen op rij.

