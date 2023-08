FC Volendam moet na wekenlange soap toch meewerken aan transfer Carel Eiting

Carel Eiting en FC Volendam stonden twee dagen voor de transferdeadline, weer tegenover elkaar in een volgende arbitragezaak. Bij de eerste, die van twee weken geleden, kreeg FC Volendam gelijk. Nu niet. Volendam is verplicht mee te werken aan een transfer van Eiting voor 1 september.

De hoofdrolspelers van de transfersoap die nu al weken duurt, besloten in een achterafkamertje van het conferentiecentrum Woudschouten tijdens de schorsing van de zitting alsnog te onderhandelen over de transfer van Carel Eiting naar FC Twente. Die onderhandelingen lukte evenwel niet. Even later was er de uitspraak van de arbitragecommissie dat Volendam mee moet werken aan de transfer van Eiting naar FC Twente. Het leidde tot grote blijdschap en emotie bij Eiting zelf.

Even daarvoor waren er nog twee uur lang verwijten heen en weer door de ruimte in Woudschoten gevlogen.

Want met nog ruim 48 uur voor het verstrijken van de transferdeadline keken Carel Eiting en zijn voormalige collega’s van FC Volendam elkaar maar weer eens in de ogen in Zeist voor de tweede arbitragezaak tussen de speler en FC Volendam in twee weken. Best ongebruikelijk zo kort op elkaar bij dit soort zaken. Nu was ook de derde partij, FC Twente in de persoon van directeur Paul van der Kraan aanwezig. Nog meer dan twee weken geleden vlogen de harde verwijten en stevige woorden door de kamer in het conferentiecentrum Woudschoten.

Volledig scherm © Pro Shots / Shane Winsser

Kamp Eiting borduurde vanavond voort op de slotoverweging van het vonnis van de laatste arbitragezaak maar ging ook verder dan dat. Het pleitte namelijk voor het verbreken van het arbeidscontract omdat er inmiddels sprake is van een ernstig verstoorde arbeidsrelatie. Zo is er een verklaring van voormalige vriend en directeur opleiding bij Volendam Ruben Jongkind die door Eiting ooit in huis is genomen en hem nu oneerlijk, hebzuchtig en een egocentrische opportunist noemt.



Volgens Volendam-voorzitter en voormalige vakantievriend Jan Smit maakt hij zelfs de club ten schande. Ook wordt hij niet meer aangekeken door belangrijke mensen bij de club. Bovendien wordt zijn ziekmelding van de laatste weken in twijfel getrokken. Eiting meldde zich ziek voor de eerste twee competitiewedstrijden van het seizoen. Volgens hen een bewijs dat beide partijen in ernstige matige zijn gebrouilleerd met elkaar.

Er is volgens het kamp Eiting door Volendam niet voldaan aan een actieve en constructieve opstelling om een transfer te realiseren. De advocaat van Eiting, Frans de Weger, pleitte daarom gisteren voor het verbreken van het arbeidscontract bij Volendam. Volgens hem heeft Eiting er alles aan gedaan om er een hogere vergoeding voor Volendam uit te slepen. Dat heeft hij gedaan door af te zien van verschillende financiële voorwaarden zoals het afzien van het tekengeld dat hij zou ontvangen. ,,Alleen al door Eiting is de transfervergoeding met vijftig procent gestegen,” aldus advocaat De Weger.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gisteren bleek dat FC Twente afgelopen zondagavond nog een finaal bod van een miljoen euro te hebben gedaan op Eiting terwijl directeur Van der Kraan daar toen aan toevoegde dat hij sportief én financieel niet verder kon dan dat bedrag omdat de raad van commissarissen van FC Twente hem niet verder laat gaan dan dat. Niet nadat die onderhandelingen tussen de clubs overigens ook niet meer in een bijster goede sfeer zijn geweest volgens Volendam.

Een toenemend gevoel van afgunst ten opzichte van elkaar was voelbaar in conferentiecentrum Woudschouten. Zo werd Eiting door FC Volendam een talentvolle voetballer genoemd, maar een slecht sportman die slecht kan verliezen en een die bovendien handelt in kwader trouw. De advocaat van de club, Michiel van Dijk, stelde dat dit komt door de in zijn ogen reusachtige team van adviseurs die volgens hem allemaal garen spinnen bij de transfer. Zoals de volgens hen onzichtbare Braziliaanse zaakwaarnemer Pimenta en de vader van Eiting die intermediair is.

De club stelt bovendien deze nieuwe arbitragezaak uiterst ongelegen komt in de razend drukke tijd die het is bij de club zo vlak voor het verstrijken van de transferdeadline. ,,Meneer denkt misschien dat het in Volendam allemaal om hem draait maar dat is niet zo. Hij wil de club kapot maken.” En over de stukgelopen onderhandelingen: ,,Als Volendam een bod doet op Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain van een miljoen euro terwijl hij tweehonderd miljoen waard is het niet aannemelijk dat beide partijen dan in het midden uit zouden komen.”

Uiteindelijk kwam het toch nog goed. Eiting zal spoedig zijn medische keuring ondergaan bij FC Twente en gisteren tegen half 11 blij naar huis ging in de wetenschap dat hij komend seizoen speler van de club uit Enschede is.

Bekijk hier onze sportvideo's