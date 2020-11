FC Volendam klopt ook FC Eindhoven

Feyenoord gaat af door drie penalty's Wolfsber­ger

29 oktober Feyenoord heeft een frustrerende nederlaag geleden in de Europa League. In De Kuip vertrok Wolfsberger AC met een ruime overwinning: 1-4. Hoofdrol was er voor arbiter Srdjan Jovanovic, die liefst drie penalty’s gaf aan de Oostenrijkse bezoekers.