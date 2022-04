FC Utrecht zonder Sander van de Streek tegen NEC, forse blessure Tommy St. Jago komt hard aan

,,Het nieuws over Tommy was heftig”, vindt Kruys. ,,Het heeft veel verdriet gebracht hier, helemaal omdat Tommy al een aantal keer flinke blessures heeft gehad. En hij brengt een bepaalde energie in het elftal, niet alleen in het veld maar ook daarbuiten. Iedereen is aangeslagen over het nieuws. Het is nog niet bekend waar hij gaat revalideren. Eerst gaat hij zijn hoofd leegmaken en dan kijken we hoe we nu verder gaan. Daar geven we hem even de tijd voor en dan zal zo snel mogelijk bepaald worden wat het plan is na zijn operatie. Dat zal in de komende dagen duidelijk worden.”