FC Utrecht-Willem II

Klassieker in halve finale KNVB-be­ker, Willem II ontvangt AZ

8:26 Feyenoord en Ajax treffen elkaar in de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker. Dat is zaterdag door loting bepaald. De wedstrijd is woensdag 27 februari in De Kuip. Een dag later nemen Willem II en AZ het in Tilburg in de andere halve eindstrijd tegen elkaar op.