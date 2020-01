FC Utrecht, waar de oudste keeper 21 is en de jongste 15

Trainer John van den Brom heeft liefst dertig man meegenomen naar het zuidoosten van Spanje. De club wil de belofte waarmaken dat meer spelers uit de eigen academie een kans krijgen in het eerste elftal. Tommy St. Jago (20), centrale verdediger die ook als rechtsback uit de voeten kan, is de speler van Jong FC Utrecht die het hardst op de deur klopt. Vanochtend trainde hij als enige Jong-speler met de kern mee, waar de rest van de meegereisde talenten binnen een hersteltraining afwerkte. Zoals St. Jago in Nederland ook vaak al aansluit bij het eerste elftal. St. Jago zou een optie kunnen zijn voor de competitiehervatting tegen PEC Zwolle, als Justin Hoogma door een schorsing ontbreekt. Behalve St. Jago zijn ook Fabian de Keijzer, Joey Houweling, Gabriël Culhaci, Mitchell van Rooijen, Jonas Arweiler en Eros Maddy mee naar La Manga. Allemaal jong talent van de beloften dat een unieke kans krijgt om zich te tonen aan de technische staf van het eerste elftal. Zij zijn allemaal afwezig als Jong FC Utrecht vrijdag de competitie hervat uit bij De Graafschap, waardoor Jong-trainer René Hake flink zal moeten puzzelen in zijn formatie. In principe gaat de 18-jarige Jord Ruijgrok keepen.

Keepersgilde

Dat komt ook omdat er vijf jonge keepers in Spanje zijn. Want ja, de jeugdigheid van deze groep van FC Utrecht is nog het best terug te zien in het keepersgilde van de FC. David Jensen is in Nederland achtergebleven omdat hij de ruimte krijgt om een nieuwe club te vinden, nadat hij zijn basisplek verloor aan Maarten Paes dit seizoen. Eerste doelman Paes (21) is nu dus de oudste van vijf keepers in La Manga, met verder Thijmen Nijhuis (21), De Keijzer (19), Houweling (19) en Mikki van Sas, die pas 15 jaar is en normaal gesproken keept bij FC Utrecht onder 17 jaar. Allemaal (voormalig) jeugdinternationals waar de club veel vertrouwen in heeft. Van Sas wordt gezien als een groot talent. Technisch directeur Jordy Zuidam liet de keeper al op 14-jarige (!) leeftijd een driejarig contract ondertekenen, dat op 1 juli 2019 inging toen de doelman inmiddels 15 was. Ook om de vele kapers op de kust te waarschuwen. Wil een grote partij Van Sas overnemen, moet er geld op tafel komen.