FC Utrecht vol zelfvertrouwen naar Ajax: ‘Ze geven veel ruimtes weg’

Door Tim Reedijk



Het sportcomplex van FC Utrecht is dezer dagen een baken van lachende gezichten, optimisme en vertrouwen. De club staat keurig vierde in de eredivisie en is sinds de vorige interlandperiode foutloos, met overtuigende overwinningen op PSV (3-0) en Fortuna Sittard (6-0), een uitzege bij Sparta (1-2) en een overwinning in de KNVB-beker op Excelsior’31 (1-4).