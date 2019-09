FC Utrecht voelt de druk na twee nederlagen op rij

Door Tim Reedijk Aan de sportieve ambities van FC Utrecht is niets veranderd na twee eredivisienederlagen op rij, maar wel heeft de ploeg ‘pas op de plaats moeten maken’. Dat vertelde John van den Brom vanmiddag op Sportcomplex Zoudenbalch. FC Utrecht wordt bijkans de top-drie ingeschreven en -gepraat en de competitiestart was veelbelovend. Een zeer onverdiende nederlaag tegen VVV-Venlo (1-2) en een verdiende bij FC Twente (3-1) hebben de verwachtingen rondom FC Utrecht iets getemperd. Ook bij Van den Brom, die met name over de meest recente nederlaag niet te spreken was. ,,De data die je terugkrijgt bevestigt dat we veel minder hebben geleverd dan FC Twente, qua energie en arbeid. En als dat het geval is, geloof me, dan zijn we niet zo goed dat we in staat zijn om dit soort moeilijke uitwedstrijden te winnen.”

Oefenwedstrijd

FC Utrecht won in de interlandbreak overtuigend een oefenwedstrijd van NEC (5-1) en wil zich morgenavond in eigen huis herpakken tegen FC Emmen. De club die vorig seizoen bij zijn eredivisiedebuut zowel in Galgenwaard (1-2) als op de Oude Meerdijk (2-0) wist te winnen van FC Utrecht. Een ploeg die, zo verwacht Van den Brom, niet à la VVV de boel dichttimmert in het eigen zestienmetergebied. ,,Tenzij de trainer (Dick Lukkien, red.) me voor de gek houdt”, aldus Van den Brom. ,,FC Emmen heeft er de spelers niet voor en het is niet Lukkiens idee van voetbal. En zelfs als ze zoals VVV spelen… Ook tegen die ploeg kregen we heel veel kansen om erdoorheen te komen. Kijk naar het Nederlands Elftal. Estland speelde ook heel verdedigend. Dan is het zaak om geduldig te blijven.”



Van den Brom wil FC Emmen morgen breken met Adrián Dalmau in de punt van de aanval en Mark van der Maarel als vervanger van de geschorste Leon Guwara. Het is voor Dalmau zijn eerste basisplaats. Tweemaal viel hij een helft lang in; in beide wedstrijden was de Spanjaard trefzeker. Jean-Christophe Bahebeck, trefzeker in het oefenduel met NEC, begint opnieuw op de bank, maar kan zeker minuten maken. Ook Sander van de Streek is na blessureleed weer fit. Joris van Overeem, Justin Lonwijk en Simon Makienok zijn er nog niet bij.