FC Utrecht-verdediger Djevencio van der Kust op huurbasis naar Texas

Waarom Hartman ondanks spijkerhar­de tackle niet hoeft te vrezen voor schorsing via aanklager

Met twee discutabele beslissingen klonk de roep om de VAR in de TOTO KNVB Beker de afgelopen dagen luid. De KNVB overweegt serieus om vanaf komend seizoen al in de achtste finale de videoarbiter te laten opereren, maar dat is geen fluitje van een cent.

16:06