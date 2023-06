FC Utrecht trekt succestrainer Rob Penders van FC Eindhoven als assistent aan

FC Eindhoven moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Rob Penders verlaat de club na twee seizoenen en gaat aan de slag bij FC Utrecht. Bij de club uit de Domstad wordt Penders assistent-trainer in de staf van hoofdtrainer Michael Silberbauer.

Penders begon in 2021 in Eindhoven aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Met de blauw-witten kende hij twee succesvolle seizoen met achtereenvolgens een derde en achtste plaats. Ook ontving hij twee keer het schild voor de Beste Trainer in een periode en werd hij twee jaar op een rij genomineerd voor de Rinus Michels Award.

Het afgelopen seizoen werd Penders met FC Eindhoven in de kwartfinale van de play-offs om promotie naar de eredivisie uitgeschakeld. Nu maakt Penders de overstap naar Utrecht, waar hij assistent-trainer van Michael Silberbauer wordt. ,,Het is een prachtige uitdaging om de ervaring die ik bij FC Eindhoven heb opgedaan nu op een niveau hoger te vervolgen.

,,De ambities spreken mij aan om met FC Utrecht de juiste stappen te maken. De eredivisie is altijd mijn doel geweest, dit is voor mij als coach ook de juiste stap in mijn ontwikkeling, bij een hele mooie club”, aldus Penders op de clubsite van FC Utrecht.

FC Utrecht bevestigde ook dat assistent-trainer Aleksandar Rankovic uit De Galgenwaard vertrekt. Als vervanger van de Serviër is FC Utrecht-clubicoon Willem Janssen, met wie al gesprekken zijn gevoerd over een terugkeer, in beeld.

Echte teamplayer

Technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht toont zich ook content met de komst van Penders. ,,Rob heeft in zijn afgelopen twee seizoenen bij FC Eindhoven bewezen een uitstekende trainer te zijn. Zijn moderne kijk op het spel en de oefenstof die hij gebruikt om spelers uit te dagen spreken ons erg aan. Rob is gedreven, innovatief en een echte teamplayer.”

Door het vertrek van Penders moet FC Eindhoven minder dan twee maanden voor de start van het Keuken Kampioen Divisie-seizoen op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Technisch manager Marc Scheepers bedankte in een eerste reactie Penders voor zijn tijd in Eindhoven.

,,Rob heeft de afgelopen twee seizoenen ontzettend goed werk geleverd bij FC Eindhoven, dan is het logisch dat andere clubs informeren naar zijn diensten. We hadden goede hoop dat Rob nog een seizoen voor de groep zou staan, maar dit is een mooie kans. Een kans die wij hem van harte gunnen.”