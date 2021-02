FC Utrecht ruikt nu al ‘record’ van 2020, wint PSV na elf eredivisiekrakers weer eens?

Stats + opstellingenMet behulp van de statistieken van Opta en Gracenote blikken we vooruit op de wedstrijden van dit weekend in de eredivisie. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de 24ste speelronde.

PEC Zwolle - SC Heerenveen (vrijdag, 20.00 uur)

• In de laatste vier eredivisie-ontmoetingen tussen PEC Zwolle (12 goals) en SC Heerenveen (8 goals) vielen maar liefst twintig treffers, een gemiddelde van vijf doelpunten per duel.

• Voor PEC-interim trainer Leeroy Echteld wordt het, kijkend naar het verleden, een lastige klus om direct een resultaat te behalen. Van de zeven voorgaande trainers die tijdens een lopend seizoen het roer overnamen als trainer van PEC Zwolle won slechts één de eerste wedstrijd: Jaap Stam in januari 2019.

• Heerenveen heeft niet gewonnen in zijn laatste 8 uitwedstrijden in de eredivisie (W0-G5-V3), sinds een 1-4 zege bij Sparta op 1 november.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen. © AD Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van PEC Zwolle © DPG Media

FC Utrecht - FC Emmen (zaterdag, 16.30 uur)

• FC Utrecht won vijf van de acht eredivisie-duels in 2021 (G2, V1) en heeft nog één overwinning nodig om het aantal winstpartijen uit 2020 te evenaren. Toen won het 6 keer in 21 wedstrijden.

• Mark van der Maarel, die met 2 goals en 3 assists bezig is aan zijn meest productieve seizoen in Utrechtse dienst, maakte geen van zijn 9 competitiedoelpunten in de Galgenwaard (128 duels)

• De laatste uitzege van FC Emmen in de eredivisie stamt van 12 mei 2019, 2-3 bij Willem II. Sindsdien heeft de club 24 uitduels op rij niet gewonnen.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Emmen © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van FC Utrecht © DPG Media

ADO Den Haag - RKC (zaterdag, 18.45 uur)

• ADO Den Haag won de laatste 3 duels met RKC Waalwijk zonder een tegentreffer, twee keer eerder boekte ADO 4 eredivisiezeges op rij zonder tegendoelpunt tegen een specifieke tegenstander (tegen NAC in 1969/71 en DWS in 1970/72).

• ADO Den Haag pakte dit seizoen minder punten in thuiswedstrijden dan elk ander team (5) en is de enige overgebleven ploeg zonder een thuiszege in 2020/21.

• Sinds de terugkeer van Abdenasser El Khayati loopt het nog niet zoals in zijn eerste periode bij ADO: Hij kwam in de twee zijn eerste twee duels tot geen enkele doelpoging of gecreëerde kans. Dat gebeurde hem in zijn eerste 77 wedstrijden nooit in opeenvolgende duels.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van RKC. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO. © DPG Media

Vitesse - VVV-Venlo (zaterdag, 20.00 uur)

• VVV-Venlo won deze eeuw in eredivisieverband alleen vaker van Willem II (7 keer) dan van Vitesse (6, net als tegen RKC Waalwijk en Heracles Almelo).

• Alleen Willem II kreeg in 2021 meer tegendoelpunten in of na de 75e minuut dan Vitesse (6, net als FC Emmen). De Arnhemmers hebben al 5 duels op rij niet gewonnen. De laatste keer dat Vitesse 6 wedstrijden op rij niet won, was van oktober tot en met december 2019 (W0-G1-V5). Toenmalig trainer Leonid Slutsky stapte tijdens die reeks na 5 opeenvolgende nederlagen op.

• Oussama Tannane schoot dit seizoen al 38 keer over of naast, vaker dan de speler die dat in 2019/20 het vaakst overkwam (Hakim Ziyech, 37 keer).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van VVV. © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Vitesse © DPG Media

Heracles - FC Twente (zaterdag, 21.00 uur)

• FC Twente won geen van de laatste drie uitduels met Heracles Almelo (G1, V2) in de eredivisie. Nooit bleef Twente in vier uitduels op rij met de Heraclieden zonder driepunter.

• Heracles won dit seizoen geen van zijn 12 wedstrijden waarin de club op achterstand kwam (W0-G1-V11). Alleen op 25 oktober op bezoek bij Sparta werd na een achterstand een nederlaag voorkomen (1-1).

• Luciano Narsingh gaf alleen tegen Excelsior meer assists (6) dan tegen Heracles (5); de aanvaller levert als basisspeler gemiddeld iedere 125 speelminuten tegen Heracles een assist af.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van FC Twente. © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Heracles © DPG Media

Sparta - Willem II (zondag, 12.15 uur)

• Sparta staat op 23 thuiszeges op Willem II in de eredivisie, alleen tegen FC Utrecht (24) wonnen de Spangenaren meer thuisduels (ook 23 tegen MVV en N.E.C.).

• Willem II won slechts één van de laatste zeven wedstrijden tegen teams die aan het begin van de speeldag in het rechterrijtje stonden (G2, V4).

• Willem II moet vooral in de tweede helft oppassen voor Sparta. Het team van Henk Fraser maakte dit seizoen 75 procent van de doelpunten in de tweede helft (24 van de 32), het hoogste percentage van alle teams.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © DPG Media

FC Groningen - Fortuna Sittard (zondag, 14.30 uur)

• FC Groningen won de laatste negen thuisduels met Fortuna Sittard en hield in deze reeks vijf keer de nul; de noorderlingen wonnen nooit eerder tien eredivisie-duels op rij in eigen huis met dezelfde tegenstander (ook 9 tegen ADO in 1981-2005).

• De 18-jarige Tomas Suslov (799 speelminuten) creëerde dit seizoen 1,8 kansen uit open spel per negentig minuten, de enige speler van onder de 21 jaar met minstens evenveel minuten en een hoger gemiddelde is de 19-jarige Mohamed Ihattaren (2,0).

• Sjors Ultee pakte sinds zijn aanstelling in november gemiddeld 1,9 punten per duel, het hoogste gemiddelde van alle Fortuna Sittard-trainers in één bepaalde periode als coach.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna. © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van FC Groningen © DPG Media

PSV - Ajax (zondag, 14.30 uur)

• In alle competities is Ajax ongeslagen in zijn laatste 6 duels met PSV (W4-G2-V0), sinds een 3-0 uitnederlaag in de Eredivisie op 23 september 2018.

• PSV doet het de laatste twee jaar niet best tegen de andere topclubs. Het won sinds de start van 2019 geen van de elf eredivisie-duels met Ajax, AZ of Feyenoord (G4, V7); in deze periode pakten veertien teams meer punten tegen de top-4 dan PSV (4).

• Eran Zahavi maakte twee goals in het eerdere competitieduel met Ajax dit seizoen, de laatste PSV’er die in een seizoen drie keer tot scoren kwam tegen Ajax was Jeremain Lens in 2012/13.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van PSV © DPG Media

AZ - Feyenoord (zondag, 16.45 uur)

• Feyenoord won slechts één van de laatste tien uitduels in de competitie op bezoek bij Ajax, AZ en PSV. Het kwam in vijf van die ontmoetingen niet tot scoren en wist zelf slechts één keer de nul te houden (G3, V6).

• Myron Boadu maakte meer goals tegen Feyenoord dan tegen elk ander team (3); sinds zijn debuut in mei 2018 scoorde niemand vaker tegen de Rotterdammers (Lennart Thy en Hakim Ziyech, ook 3).

• Feyenoord raakte dit seizoen vaker de paal of lat dan elk ander team (18 keer), AZ volgt op een tweede plek in dit klassement (17 keer); vorig seizoen deed Feyenoord dit ook al het vaakst (18 keer).

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Feyenoord © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van AZ © DPG Media