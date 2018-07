FC Utrecht presenteert verdediger Bergström

Met Bergström geeft directeur voetbalzaken Jordy Zuidam de (centrale) defensie de gewenste impuls. Door het vertrek van Dario Dumic (op huurbasis naar Dynamo Dresden) en Robin van der Meer (Excelsior) waren de opties beperkt met Willem Janssen, Ramon Leeuwin en Mark van der Maarel. Daarachter beschikte de club eigenlijk alleen over talenten die in het beloftenteam uitkomen.

Bergström is een speler die bij veel clubs op de radar stond sinds zijn contractontbinding in Rusland. Dat uitgerekend FC Utrecht met de drievoudig Zweeds international aan de haal gaat, mag een verrassing heten. Tijdens zijn periode bij Rubin Kazan, waar hij sinds 2015 onder contract stond, werd hij nog uitgeleend aan het Zwitserse Grasshoppers. Rubin Kazan pikte hem daarvoor op in zijn thuisland, waar hij voor Djurgardens IF speelde. Bergström is een centrale verdediger maar kan ook op de backposities uit de voeten.